Malatya'nın yeniden inşasında iş dünyası ve valilik omuz omuza

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, şehrin deprem sonrası toparlanma süreci, yatırımlar ve sanayicilerin gelişimi konularının ele alındığını bildirdi.

Budak, toplantının kent için birlik ve beraberlik içinde atılacak adımların belirlenmesine hizmet ettiğini vurguladı ve Malatya'nın geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

toparlanma süreci ve yatırımlar:

Toplantıda deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması ile Malatya'ya yönelik yatırımların artırılmasının öncelikli gündem maddeleri arasında olduğu belirtildi. Budak, Vali Seddar Yavuz'un deprem sürecinde şehre ve sanayicilere verdiği desteğin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde önemli bir moral kaynağı olduğunu kaydetti.

sanayicilerin gelişimi ve ortak hedefler:

Görüşmede ayrıca sanayicilerin gelişimi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ortak hedefler üzerine istişareler yapıldığı aktarıldı. Budak, toplantıya katılımı ve katkıları nedeniyle Vali Seddar Yavuz'a teşekkür ederek, MİAD yönetim kurulu üyelerine de şükranlarını sundu.

MİAD YÖNETİMİ, VALİ SEDDAR YAVUZ’U AĞIRLADI