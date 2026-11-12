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Karabük Üniversitesi'nde beş yılda TR Dizin üretimi arttı

Karabük Üniversitesi, 2021-2025'te TR Dizin makale sayısını 368'den 413'e çıkardı; üniversitenin payı yükseldi, sosyal bilimler ve yapay zekâ öne çıktı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük Üniversitesi'nde beş yılda TR Dizin üretimi arttı

Karabük Üniversitesi'nin ulusal yayın performansında yükseliş

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021-2025 döneminde TR Dizin kapsamındaki ulusal makale sayısını artırarak akademik görünürlüğünü güçlendirdi. Beş yıllık dönemde üniversite adresli makale sayısı 368'den 413'e yükselirken, toplam üretimdeki artış %12 olarak kaydedildi. Aynı süreçte üniversitenin Türkiye genelindeki TR Dizin yayınları içindeki payı da yükseliş gösterdi.

yıllara göre dağılım:

TR Dizin verileri yıllık bazda şu dağılımı gösteriyor: 2021: 368, 2022: 336, 2023: 359, 2024: 422 ve 2025: 413. Bu dalgalı ama genel olarak yükselen grafik, KBÜ'nün düzenli üretim çabalarını ve dönem içindeki toparlanmayı yansıtıyor.

alan ve dil dağılımındaki değişimler:

Araştırma alanlarında sosyal bilimler ile yapay zekâ ve bilgisayar bilimleri gibi disiplinlerde dikkat çekici artışlar var. Siyasi Bilimler yayın sayısı 4'ten 21'e, Din Bilimi 7'den 26'ya, Sosyoloji 14'ten 27'ye yükseldi. Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zekâ alanındaki makaleler 4'ten 13'e, Edebiyat alanındaki yayınlar ise 14'ten 22'ye çıktı. Ayrıca TR Dizin kapsamındaki İngilizce makalelerin oranı aynı dönemde %41'den %51'e yükseldi.

Üniversitenin Türkiye içindeki payı 2021'de %0,66 iken 2024'te %0,83 seviyesine ulaştı ve 2025'te %0,80 olarak gerçekleşti. Bu veriler, KBÜ'nün ulusal yayın havuzundaki konumunun güçlendiğini gösteriyor.

KBÜ, ulusal bilimsel yayın kapasitesini ve akademik üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, sosyal bilimler ve yapay zekâ odaklı üretimdeki ivmenin kurumun araştırma önceliklerinde kayma veya güçlenme işareti verdiği değerlendirilebilir. Üniversitenin önümüzdeki dönemde bu artışı kalıcı kılmaya yönelik politika ve destek mekanizmalarını genişletmesi bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), ULUSAL BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSINI 2021-2025 DÖNEMİNDE ARTIRARAK TR...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), ULUSAL BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSINI 2021-2025 DÖNEMİNDE ARTIRARAK TR DİZİN KAPSAMINDAKİ YAYIN SAYISINI VE TÜRKİYE GENELİNDEKİ PAYINI YÜKSELTTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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