Karabük Üniversitesi COP31'de iklim ve sürdürülebilirlik araştırmalarını dünyaya tanıtacak

Karabük Üniversitesi'nin COP31 hazırlıkları

Karabük Üniversitesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için akademik çalışmalarını uluslararası platforma taşımaya hazırlanıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, konferansta sunum yapacak akademisyenler ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeli katıldı.

Toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, üniversitenin COP31 hazırlıkları çerçevesinde sunulacak projelerin içerikleri ile bilimsel çalışmaların uluslararası katılımcılara nasıl aktarılacağı masaya yatırıldı. Akademisyenlerin sunumlarının bilimsel niteliği, hedef kitleye uygun anlatım biçimleri ve sunum materyallerinin standardizasyonu tartışıldı.

Hedef ve tanıtım stratejileri:

Katılımcılar ayrıca konferans süresince kullanılacak tanıtım araçlarını değerlendirdi; dijital ekranlar ve kurum iletişimi kanalları üzerinden yürütülecek aktivitelerin zamanlaması ve mesajlaşma stratejileri belirlendi. Amaç, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve çevre alanlarındaki akademik üretimini uluslararası kamuoyuna etkin şekilde duyurmak.

Toplantı sonunda, COP31'de yapılacak sunumlar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yol haritası oluşturuldu; akademisyenler ile iletişim ekipleri arasında koordinasyon ve hazırlık takvimi netleştirildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITMAYA HAZIRLANIYOR.