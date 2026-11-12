Kütahya'da adli ve kolluk birimleri suçla mücadelede ortak adım attı

Kütahya'da geniş katılımlı koordinasyon toplantısı

Kütahya'da suç ve suçluyla mücadelede etkinliği artırmak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve koordinasyonu üst seviyeye taşımak amacıyla kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç başkanlık etti. Oturum, Kütahya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar arasında Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, Cumhuriyet başsavcı vekilleri Mehmet Emin Çıplak ve Asım Aydoğan, merkez ve ilçelerde görev yapan Cumhuriyet savcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kolluk personeli yer aldı.

mücadele öncelikleri:

Toplantıda değişen suç türleri ve gelişen suç işleme yöntemleri çerçevesinde kapasitenin artırılması gereği vurgulandı. Cumhuriyet savcılarının hazırladığı sunumlarda yasa dışı ve sanal bahis, kara para aklama, uyuşturucu madde suçları, terör suçları ile aile içi ve kadına yönelik şiddetin öncelikli başlıklar olduğu belirtildi. Başsavcı Savaş Kılıç, bu alanların kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu ifade ederek, ilgili suçlarla mücadelede gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

savcı-kolluk iletişimi ve koordinasyon:

Toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemi öne çıkarıldı. Başsavcı Kılıç, suçla mücadelede zamanında bilgi paylaşımı, ortak hareket etme ve güçlü iletişimin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Kolluk personelinin adli süreçler ile Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri konusunda bilgi sahibi olması gerektiği; adli bir olayla karşılaşıldığında savcılarla iletişim kurulmasından çekinilmemesi, tereddüt edilen hususlarda zamanında bilgi ve talimat alınmasının şart olduğu ifade edildi.

Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı, karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik uygulama ve sorumluluk alanları değerlendirildi. Toplantı sonunda, suç örgütlerinin ortaya çıkarılması, suçların önlenmesi ve vatandaşların yeni mağduriyetler yaşamasının engellenmesine katkı sağlamak amacıyla ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etme kararlılığı yinelendi.

Başsavcı Savaş Kılıç, Kütahya'da huzur ve güven ortamının korunması, suçun önlenmesi ve suçla etkin mücadele edilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

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