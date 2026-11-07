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Çiftçinin sesine kulak: Üzümlü'de saha çalışmaları yoğunlaşıyor

Üzümlü'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çadırtepe köyünde üreticilerle buluştu; tarımsal bilgilendirme yapıldı, talepler yerinde kayda geçirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çiftçinin sesine kulak: Üzümlü'de saha çalışmaları yoğunlaşıyor

Yerinde temas ve değerlendirme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çadırtepe köyünde üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret esnasında üreticilere tarımsal konular hakkında bilgilendirme yapıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin amaçları:

Çalışmanın öncelikli hedefi, tarımsal üretimi geliştirmek ve sahadan doğrudan bilgi elde ederek ihtiyaçları tespit etmek olarak açıklandı. Ekipler, üreticilerin istek, talep ve önerilerini dinleyerek not aldı ve yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamalı bilgilendirme ve geri bildirim:

Ziyaret sırasında sağlanan bilgilendirmenin, uygulamaya dönük ve üreticilerin doğrudan sorularına yanıt verecek şekilde planlandığı belirtildi. Üreticilerle yapılan görüşmelerde elde edilen veriler, ilerleyen dönemde yapılacak destek ve planlamalar için kaynak oluşturacak.

Çalışmaların devamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerle buluşma ve saha çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırıldı. Yetkililer, düzenli saha ziyaretleriyle ihtiyaçların yerinde belirlenmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaret, yerel üreticilerin taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesi ve uygulanabilir çözümlerin sahada şekillenmesi açısından önem taşıyor. Ekiplerin önümüzdeki günlerde benzer programları sürdüreceği ifade edildi.

ERZİNCAN&#039;IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇADIRTEPE KÖYÜNDE ÜRETİCİLERİ...

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇADIRTEPE KÖYÜNDE ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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