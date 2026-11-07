Giresun'da kadın ve fonksiyonel ürolojide teori, klinik deneyim ve cerrahi uygulama bir arada

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı kökenli uzmanların katılımıyla düzenlenen kadın ve fonksiyonel üroloji workshopuna ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Giresun ve Ordu’dan üroloji ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Naşide Mangır Bolat, hastanenin kendi uzmanları Dr. Burhan Özdemir ve Dr. Hakan Keskin’in davetiyle programa katkı sağladı.

Program, güncel bilimsel verilerle klinik deneyimin bir araya getirildiği, multidisipliner tartışmalar ve pratik uygulamalar üzerine kurgulandı. Katılımcılar arasında akademik ve kamu hastanelerinden hekimlerin yanı sıra üroloji hemşireleri de yer aldı.

Ele alınan konular ve eğitim yöntemi:

Workshopta uluslararası literatür doğrultusunda stres tipi idrar kaçırma, pelvik organ prolapsusu (pelvik organ sarkması) ve üretrada darlık gibi kadın ve fonksiyonel ürolojiyi ilgilendiren başlıklarda tanı ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Teorik sunumlar vaka tartışmalarıyla desteklenerek farklı tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşımların avantajları ve sınırlılıkları üzerinde duruldu. Bu sayede eğitim, teorik bilgi aktarımının ötesine geçerek doğrudan klinik pratiğe yönlendirildi.

Uygulamalı cerrahi oturumları:

Programın uygulamalı bölümünde toplam dört cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatlarda açık ve laparoskopik teknikler uygulandı; stres tipi idrar kaçırma, pelvik organ prolapsusu ve erkeklerde üretra darlığına yönelik girişimler sahada izlendi. Operasyonlar sırasında hekimler farklı cerrahi yöntemleri yerinde değerlendirme ve deneyim paylaşma fırsatı buldu, teknik tercihleri ve hasta takibi üzerine tartışmalar yapıldı.

Bu uygulamalı oturumlar, teorik bilgilerin ameliyathane ortamına yansıtılmasını sağlayarak katılımcıların cerrahi karar süreçlerine doğrudan katkı sundu.

Hemşire eğitimi ve ekip çalışması:

Organizasyon yalnızca cerrahları değil hastanede görev yapan üroloji hemşirelerini de kapsadı. Hemşirelere fonksiyonel üroloji hastalarının bakım, tedavi ve takip süreçlerine ilişkin eğitim verildi; böylece sağlık ekibinin bütüncül yetkinliği güçlendirilmesi hedeflendi. Çalıştayda kadın cerrahların bilimsel ve mesleki katkılarının paylaşılması ile farklı branşlardan sağlık çalışanlarının ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Dr. Burhan Özdemir çalıştayın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Herkesi dinleyerek yeni şeyler öğrenmeye ve kendimizi daima geliştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar tecrübeli cerrah da olsanız eğitim hayat boyu devam etmeli. Giresun ve Ordu’dan hekimleri bir araya getiren workshopun, üniversitelerde edinilen akademik birikim ile kamu hastanelerindeki klinik uygulamalar arasında köprü oluşturmaktadır. Farklı branşların iş birliği içerisinde çalışması hastaların tanı ve tedavi süreçlerine de katkı sunmaktadır. Giresun’da gerçekleştirilen organizasyon, teorik eğitimin klinik deneyim ve cerrahi uygulamalarla desteklendiği multidisipliner yapısıyla bölgesel sağlık hizmetlerinde bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu."

Çalıştay, bölgesel ölçekte akademik bilgi ile klinik uygulamayı birleştiren bir model örneği olarak değerlendirildi ve benzer etkinliklerin mesleki gelişim açısından sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti.

GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI KÖKENLİ UZMANLARIN KATILIMIYLA KADIN VE FONKSİYONEL ÜROLOJİ WORKSHOPU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.