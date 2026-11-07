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Muş'ta duran kalp yeniden attı: ekiplerin hızlı müdahalesi ve kalp pili hayat verdi

Muş'ta 49 yaşındaki Sultan Demirören, ventriküler taşikardi sonucu kalbi durdu; doktorların müdahalesiyle canlandırıldı, kalp pili takıldı ve yoğun bakım takibi sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muş'ta duran kalp yeniden attı: ekiplerin hızlı müdahalesi ve kalp pili hayat verdi

Müdahale ve olayın gelişimi:

Muş'ta yaşayan 49 yaşındaki Sultan Demirören, evinde aniden rahatsızlanarak hayati risk oluşturan bir ritim bozukluğu geçirdi. Yakınlarının 112 çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve Demirören ambulansla Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan değerlendirmede ventriküler taşikardi tespit edildi ve tedavi sırasında hastanın kalbi durdu.

Acil servisteki müdahale ve anjiyo:

Acil serviste doktorların yoğun müdahalesiyle hasta yeniden hayata döndürüldü. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Işık tarafından gerçekleştirilen anjiyoda, hastanın kalp damarlarında ciddi tıkanıklık olmadığı belirlendi. Ölümcül ritim bozukluğunun tekrarlamasını engellemek amacıyla hastaya koruyucu nitelikte özel bir kalp pili implantasyonu yapıldı.

Yoğun bakım süreci ve taburcu planı:

İşlemler sonrası Demirören yoğun bakıma alınarak Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Duygu Karaköse Çalışkan, Dr. Ömer Işık ve sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edildi. Dr. Karaköse Çalışkan'ın aktardığına göre, hastaya yaklaşık 30 dakika süren kalp masajı uygulandı; anjiyo sonrası entübe edildi ve yoğun bakımda yaklaşık 25 gün izlendi. Takip sırasında aspirasyon kaynaklı bir akciğer enfeksiyonu gelişti ve buna yönelik çeşitli antibiyotik tedavileri ile kalp damar sistemini destekleyici Steradin gibi ilaçlar kullanıldı. Yoğun bakım sürecinde hastanın nörolojik bulguları düzeldi, solunum cihazından ayrılarak spontan solunuma geçiş sağlandı.

Kardiyoloji ekibi, hastanın ani tekrar eden ritimler halinde benzer bir durum yaşaması halinde anında müdahale edebilmesi için kalp pilini sekonder koruma amaçlı yerleştirdiklerini belirtti. Dr. Işık, işlemin hızlı gerçekleşmesinde ve gerekli ekipmanın sağlanmasında katkı veren Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Batuhan Dereli ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Yeniden hayata döndürülen Sultan Demirören, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı ve yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi. Demirören hastane sürecine ilişkin, "Kalbim acil serviste durmuştu. Doktorlar müdahale etti ve duran kalbim yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda çok destek gördüm, Ömer Hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muş’ta kalbi duran kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü

Muş’ta kalbi duran kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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