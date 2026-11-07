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Asi Nehri'nde leopar desenli zırhlı vatoz şaşkınlığı

Hatay'da amatör balıkçıların Asi Nehri'nde oltasına takılan leopar desenli, dikenli zırhlı vatoz balığı, bölgede şaşkınlık ve tedirginlik yarattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Asi Nehri'nde leopar desenli zırhlı vatoz şaşkınlığı

olay ve ilk izlenimler:

Hatay Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde amatör balıkçıların Asi Nehri'nde oltasına takılan sıra dışı bir balık, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak balıkçılık yapan Bedrettin Okuyucu ve arkadaşı, oltalarına leopar desenli, sert kabuklu ve dikenimsi çıkıntılarla kaplı bir balık yakaladıklarını aktardı. Balık, yakalandıktan sonra canlı olarak kovaya konuldu.

balıkçıların ifadeleri:

Bedrettin Okuyucu olayı anlatırken ilk kez böyle bir türle karşılaştığını vurguladı: "Yaklaşık 20 yıldır balık tutuyorum... ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım." Okuyucu, balığın görünümü nedeniyle yemeği tercih etmediğini belirtti.

Mustafa Uslu ise başlangıçta balığın zehirli olabileceğini düşündüklerini ve dokunmaya çekindiklerini söyledi. İnternetten yaptıkları kısa araştırmada türün istilacı olabileceğine dair bilgilerle karşılaştıklarını, yakaladıkları grubun içinde bir büyük birey ile yanında 5-6 yavru olduğunu kaydetti.

türün özellikleri ve olası kökeni:

Balığın dış görünümü; leopar benzeri desenler, sert zırhı andıran kabuk ve dikenimsi çıkıntılarıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki amatör balıkçıların ilk değerlendirmesine göre tür zırhlı vatoz balığı olarak tespit edildi. Balığın Asi Nehri'ne nasıl girdiği kesin olarak bilinmiyor; bazı vatandaşlar akvaryumdan salınmış olabileceğini değerlendiriyor.

Olay, bölgede yaşayan ve yıllardır aynı nehri kullanan balıkçılar arasında şaşkınlık ve tedirginlik yarattı. Yakalanan bireyler canlı tutulduğu için görmek isteyenlerin inceleyebileceği belirtildi, ancak balığın tüketilmesi konusunda balıkçılar temkinli yaklaşmaya devam ediyor.

HATAY&#039;DA ASİ NEHRİ&#039;NDE BALIK TUTAN 20 YILLIK AMATÖR BALIKÇI BEDRETTİN OKUYUCU&#039;NUN OLTASINA, DAHA...

HATAY'DA ASİ NEHRİ'NDE BALIK TUTAN 20 YILLIK AMATÖR BALIKÇI BEDRETTİN OKUYUCU'NUN OLTASINA, DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞI ZIRHLI VATOZ BALIĞI TAKILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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