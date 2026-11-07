Köyceğiz'de arı sağlığı ve kovan kayıtları için kapsamlı saha çalışması

Saha çalışmaları ve amaçları:

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri mahallelerde arı ve kovan tespitleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların temel hedefleri arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesidir.

Çalışma yöntemi ve saha uygulamaları:

Teknik ekipler titizlikle saha taramaları yaparak kovanların durumunu inceliyor ve kayıtları güncelliyor. Mahalle bazlı tespitler, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak uygulanıyor ve ihtiyaç duyulan konularda teknik yönlendirme sağlanıyor.

Arıcılara yönelik destek ve beklenti:

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, emeğini üretime dönüştüren tüm arıcılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi ve üreticilere yönelik bilgilendirme ile kayıt süreçlerinin sürdürüleceğini belirtti.

KÖYCEĞİZ’DE ARICILIK TESPİT VE SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR