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Köyceğiz'de arı sağlığı ve kovan kayıtları için kapsamlı saha çalışması

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mahallelerde arı sağlığı, kaliteli bal üretimi ve kovan kayıtlarının güncellenmesi için tespit çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köyceğiz'de arı sağlığı ve kovan kayıtları için kapsamlı saha çalışması

Saha çalışmaları ve amaçları:

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri mahallelerde arı ve kovan tespitleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların temel hedefleri arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesidir.

Çalışma yöntemi ve saha uygulamaları:

Teknik ekipler titizlikle saha taramaları yaparak kovanların durumunu inceliyor ve kayıtları güncelliyor. Mahalle bazlı tespitler, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak uygulanıyor ve ihtiyaç duyulan konularda teknik yönlendirme sağlanıyor.

Arıcılara yönelik destek ve beklenti:

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, emeğini üretime dönüştüren tüm arıcılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi ve üreticilere yönelik bilgilendirme ile kayıt süreçlerinin sürdürüleceğini belirtti.

KÖYCEĞİZ’DE ARICILIK TESPİT VE SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KÖYCEĞİZ’DE ARICILIK TESPİT VE SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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