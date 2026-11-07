Doğum gününde açılan sergiyle Juan Botella Lucas anılıyor

anma sergisi Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde kapılarını açtı

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Juan Botella Lucas için, sanatçı arkadaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen anma sergisi açıldı. Fakültede görev yaparken 9 Mayıs 2025 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybeden Lucas'ın anısına hazırlanan 'JUAN' adlı sergi, sanatçının doğum günü olan 3 Kasım'da Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

sergide yer alan çalışmalar ve disiplinler:

Sergide, sanatçının anısını yaşatmak amacıyla bir araya getirilen eserler; enstalasyon, retrospektif, yağlı boya, heykel, soyut sanat ve kumaş çalışmaları gibi farklı tekniklerle sunuldu. Sanatçının dostları ve öğrencilerinin hazırladığı işler, Juan Botella Lucas'ın sanatsal yolculuğunu, kişiliğini ve öğrencileri üzerinde bıraktığı izleri çeşitli görsel dillerle aktardı. Açılışta gerçekleştirilen müzik dinletileriyle program yoğun ilgi gördü ve sanatçının yakınları ile öğrencileri duygusal anlar yaşadı.

öğrenci ve akademisyenlerin anıları:

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melek Sönmez, hocasının kendileri için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Bugün burada Juan adlı anma sergisinde bir araya geldik ve Juan hocamızı tekrar hatırlıyoruz. Bu sergide sanatçı arkadaşları, öğrencileri, dostları, sevgili kızı ve diğer sevenleriyle bir araya geldik. Juan hocamızın çok seveni, dokunduğu çok insan ve öğrencisi var. Madrid’den buraya uzanan bir serüveni var. Her zaman onun enerjisi ve işine olan bağlılığı bizi etkiledi. Juan hocayı kaybetmek beklemediğimiz bir şey değildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde yaşanan vefatı bizi derinden etkiledi. Onun neşesini ve öğretme biçimini çok özlüyorum. Atölyeye girdiğimde de ondan çok izler görüyorum ama biz onun öğrettiklerini taşımaya ve o bayrağı tutmaya devam eden öğrencileriyiz" dedi.

Sönmez ayrıca sergide eserleri bulunan isimleri sıraladı: "Çetin Acar hocamızın, Zeynep Güray Can hocamızın ve Maria Sezer’in çalışmaları bulunuyor. Daha ismini sayamadığım birçok sanatçının eseri burada yer alıyor." Öğrenci, Juan'ın araştırmaya verdiği önemi de hatırlatarak, "Arayın, araştırın, bulun. Araştırırsanız fosil bile bulabilirsiniz" sözlerini aktardı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Nurseren Tor ise Juan ile tanışmalarının Madrid'de Complutense Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştiğini belirtti. Tor, "Juan’la tanışmamız Madrid’de oldu. Madrid’de Complutense Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde o heykel bölümünde, ben resim bölümündeydim. Daha sonra Berlin ve Mersin’de yaşamaya devam ettik. Juan’ın ölümü bizim için tarif edilmesi çok zor bir kayıp oldu. Bunu ifade etmek mümkün değil. Bunu anlayabilmek için belki de yaşamak gerekiyormuş" diye konuştu.

serginin amacı ve ziyaret bilgileri:

Tor, serginin amacını sanatçının ismini ve eserlerini yaşatmak olarak özetledi: "Boş durmadık. Onun eserlerinin tanıtılması, adının duyurulması ve faaliyetlerinin bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Bu sergiyi de biraz bu amaçla hazırladık ve doğum günü olan 3 Kasım’da açılmasına karar verdik." Tor, portrelerin her birinin başka bir genç sanatçının elinden çıktığını vurguladı ve Juan’ı anmanın kendileri için "bir görev, bir sorumluluk" olduğunu belirtti. Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

MERSİN’DE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HAYATINI KAYBEDEN MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ JUAN BOTELLA LUCAS ANISINA, SANATÇI ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ‘JUAN’ ADLI ANMA SERGİSİ AÇILDI.