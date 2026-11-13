Çiftlik Caddesi'nin sıfır atık başarısı COP31'de dünya sahnesine çıktı

Çiftlik Caddesi projesi COP31'de tanıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, Birleşmiş Milletler iklim toplantısı COP31’in dikkat çeken uygulamaları arasında yer aldı. 2024'te hayata geçirilen proje, ulusal alanda kazandığı takdirin ardından Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026’da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" kategorisinde ödüle layık görülmüştü ve şimdi uluslararası platformda tanıtılıyor.

Projenin somut kazanımları:

Çiftlik Caddesi uygulaması 981 konut ve 436 işletmeyi kapsayacak şekilde yürütüldü. Projenin uygulamadaki kazanımları, iki yıllık dönemde toplanan verilerle ölçüldü: 2 yılda 100 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Bu toplamayla elde edilen çevresel ve kaynak tasarrufu rakamları şöyle sıralanıyor: 256 bin 184,61 kWh enerji tasarrufu, 6 bin 768 kg sera gazı salınımının önlenmesi, 203,85 metreküp depolama alanı kazancı, 473,30 varil petrol tasarrufu, 332,66 adet ağacın kurtarılması ve 59,35 ton ham madde tasarrufu sağlandı.

Yerel deneyimin uluslararası paylaşımı:

Projenin COP31'de yer alması, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yerel düzeyde geliştirdiği çözümleri dünya ile buluşturma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor olmasının önemine dikkat çekerek şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Başkan Doğan'ın ifadeleri arasında öne çıkan cümlelerden biri şuydu: Samsun’un çevre alanındaki deneyimini dünya ile paylaşıyoruz.

Doğan ayrıca projenin işletmelerin sıfır atık sistemine dahil edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanım bilincinin artırılması hedeflerini somutlaştırdığını belirtti. Bu yaklaşım, günlük yaşamda sıfır atık anlayışının yerleşmesini amaçlıyor ve ödülle tescillenmiş uygulamaların uluslararası platformlarda görünür olmasını sağlıyor.

Samsun'un COP31'deki diğer girişimleri:

Büyükşehir yetkilileri, sadece Çiftlik Caddesi projesinin değil, toplamda 6 çevre projesinin COP31'de yer aldığını açıkladı. Belediye bu projelerle sıfır atık, çevre koruma, yeşil alanların artırılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturma konularını öncelikli programları arasında tuttuğunu vurguluyor.

Yerel düzeyde elde edilen bu veriler ve uygulama deneyimleri, uluslararası platformlarda paylaşılmak suretiyle başka şehirler ve paydaşlar için uygulanabilir model olarak sunuluyor. Samsun’un çalışmaları, hem ödül süreci hem de COP31 tanıtımı aracılığıyla sürdürülebilirlik alanında bir örnek teşkil ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN (ORTADA), "SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK BU SÜRECİN YEREL ÖLÇEKTEKİ PAYDAŞLARINDAN BİRİYİZ. TÜRKİYE’NİN İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDA SAMSUN’UN DA ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ UYGULAMALARIYLA YER ALMASINI ÖNEMSİYORUZ. ŞEHRİMİZİN ÇEVRE ALANINDAKİ DENEYİMİNİ DÜNYA İLE PAYLAŞIYORUZ" DEDİ.