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Elazığ toprakları iklim akıllı dijital haritalarla kayıt altına alınıyor

TUCSAP ile Elazığ’da yürütülen toprak etütleri fiziksel ve kimyasal verilerle dijital haritalar üretiyor; amaç tarımsal planlama için sağlam veri altyapısı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ toprakları iklim akıllı dijital haritalarla kayıt altına alınıyor

Elazığ’da kapsamlı toprak haritalama çalışması:

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, Elazığ genelinde tamamını kapsayan toprak etüt, sınıflandırma ve detaylı dijital toprak haritaları hazırlanması için çalışmalar sürüyor. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapıldı.

Toplantıda ele alınan teknik kapsam:

Toplantıda Doç. Dr. Fikret Saygın proje kapsamında yapılacak saha uygulamaları, toprak analizleri ve haritalama süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Sunumda; laboratuvar ve saha analizlerinin nasıl yürütüleceği, elde edilecek verilerin dijital ortamda nasıl işleneceği ve harita üretim standartları üzerine odaklanıldı.

Yürütülen çalışmalarla tarım arazilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, bu verilerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak dijital haritalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Elde edilecek veri altyapısı, arazi kullanım kararları ve tarımsal planlama için bilimsel bir temel oluşturacak.

Saha uygulamaları ve beklenen katkılar:

Proje kapsamında yapılacak etüt ve sınıflandırma çalışmaları ile Elazığ’daki tarım alanlarının mevcut durumu sayısal ve görselleştirilebilir şekilde kayıt altına alınacak. Bu sayede sulama, gübreleme, münavebe ve arazi tahsisleri gibi uygulamalarda daha hedefe yönelik kararlar alınması amaçlanıyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen proje faaliyetleri devam ediyor; önümüzdeki aşamalarda saha örneklemeleri, analiz süreçleri ve dijital harita üretimi sistematik şekilde ilerletilecek. Çalışma sonucunda ortaya çıkacak dijital toprak haritaları yerel paydaşların ve üreticilerin kullanımı için temel veri kaynağı sağlayacak.

ELAZIĞ’IN TOPRAK VARLIĞI BİLİMSEL VERİLERLE HARİTALANDIRILIYOR

ELAZIĞ’IN TOPRAK VARLIĞI BİLİMSEL VERİLERLE HARİTALANDIRILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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