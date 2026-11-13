Minik öğrenciler Elazığ'da su altı dünyasını keşfetti

Elazığ'da su altı yaşamını yakından tanıma fırsatı

Elazığ'da ilkokul öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, sucul canlıları ve balık türlerini hem sergide hem de akvaryum ünitelerinde gözlemleme olanağı buldu.

Ne gözlemlediler:

Öğrenciler, müzedeki çeşitli balık koleksiyonlarını inceleyerek farklı vücut yapıları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi edindi. Akvaryum ünitesindeki canlılar üzerinden su altı yaşamının dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve habitat ilişkisinin nasıl kurulduğu uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim ve çevre bilinci:

Ziyaretin amaçları arasında su ürünleri, sucul canlıların çeşitliliği ve su ekosisteminin korunması konusunda bilinç oluşturmak vardı. Etkinlikler, öğrencilere ekolojik dengenin önemi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik bireysel sorumluluklar hakkında farkındalık kazandırdı.

Ziyaret sayesinde öğrencilerin su ürünleri, sucul canlıların çeşitliliği ve su ekosisteminin korunması konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.

ELAZIĞ’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BALIK TÜRLERİNİ YAKINDAN TANIDI