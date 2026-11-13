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Sarıkamış'ta KYK yurdunda fidanlar geleceğe nefes oldu

Sarıkamış'taki KYK yurdunda öğrencilerle birlikte fidan dikildi. Etkinliğin hedefi çevre bilincini artırmak ve yurt bahçesini yeşillendirmek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıkamış'ta KYK yurdunda fidanlar geleceğe nefes oldu

Sarıkamış'ta KYK yurdunda fidanlar toprakla buluştu

Sarıkamış'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği, öğrenciler ve kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte amaç, doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması yoluyla gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakılması olarak açıklandı.

Etkinliğin amacı:

Yapılan çalışma, yurt bahçesinin fiziksel görünümünü iyileştirmenin ötesinde, katılımcılar arasında uzun vadeli çevre farkındalığı oluşturmayı hedefliyor. Toprakla buluşturulan fidanların büyümesiyle bölgeye doğal güzellik katılmasının yanı sıra, öğrencilerin günlük yaşamlarında yeşile dair sorumluluk duygusunun pekişmesi bekleniyor.

Katılımcılar ve uygulama süreci:

Etkinliğe katılan öğrenciler dikim çalışmalarına aktif şekilde destek verdi; fidanların yerleştirilmesi ve sulanması gibi temel bakım işlemleri birlikte yapıldı. Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım de etkinlikte bulunarak ağaçlandırma çalışmalarının çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önemine vurgu yaptı. Çalışma, fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi.

Bu tür girişimler, yerel ölçekte başlatılan doğa koruma faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor; düzenli bakım ve takip ile dikilen fidanların önümüzdeki yıllarda hem yurt ortamına hem de bölge ekosistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

SARIKAMIŞ KYK YURDUNDA GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ KYK YURDUNDA GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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