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Pazarspor son yarıda öne geçti ve 3-1 kazandı

Pazarspor, TFF 3. Lig 5. haftasında evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 yendi; Aziz Demir, Ata Kurtuluş ve Efe Sayhan golleri kaydetti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 17:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Pazarspor son yarıda öne geçti ve 3-1 kazandı

Pazarspor evinde üç golle üstünlüğü sağladı

TFF 3. Lig 5. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın gidişatı, erken gelen gol ve son bölümlerdeki etkili değişikliklerle Pazarspor lehine şekillendi.

maçın gidişatı:

Karşılaşmada ilk önemli ışık Aziz Demir (dk. 22) ile geldi ve Pazarspor öne geçti. Konuk ekip, Atalay Yıldırım (dk. 44) ile soyunma arasına eşitlikle girilmesini sağladı. İkinci yarıda üstünlüğü tekrar eline alan Pazarspor, Ata Kurtuluş (dk. 61) ile skoru 2-1'e taşıdı. Maçın son bölümlerinde yapılan hamleler etkisini gösterdi ve Efe Sayhan (dk. 86) uzak mesafeden attığı golle farkı açtı ve maçı 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmada görülen tek sarı kart Kerem Yorulmaz (dk. 54) adına kaydedildi.

kadrolar ve değişiklikler:

Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Ozan Gürleyük, Coşkun Ateşoğlu

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Alperen Çağlayan, Emre Akgün, Aykut Civelek, Abdullah Şahin, Serhat Hazır, Erhan Şengül, Mete Han Genç (Berat Kartal dk. 72), Aziz Demir (Can Efe Bozacı dk. 90), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 73), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 80)

Küçükçekmece Sinopspor: Kaan Ün, Bora Çuha, Kerem Yorulmaz (Doğanay Avcı dk. 73), Buğrahan Karslı, Oğuz Aksoy (Yusuf Ensar dk. 81), Alişan Durmuş, Tugay Yıldırım, Emre Oymak (Fatih Çırtlık dk. 68), Hazarhan Karaca (Enes İlhan dk. 74), Atalay Yıldırım, Hüseyin Afkan (Ahmet Gökbayrak dk. 68)

Goller: Aziz Demir (dk. 22), Ata Kurtuluş (dk. 61), Efe Sayhan (dk. 86) (Pazarspor); Atalay Yıldırım (dk. 44) (Küçükçekmece Sinopspor)

Sarı kart: Kerem Yorulmaz (dk. 54) (Küçükçekmece Sinopspor)

TFF 3. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR’U 3-1 MAĞLUP...

TFF 3. LİG'İN 5. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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