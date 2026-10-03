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Çiftçi, emniyetin 1981 model helikopter simülatöründe uçuş yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'da Emniyet'in 1981 model Alouette helikopter gövdesinden dönüştürülen simülatörde uçuş yaptı ve vatandaşlarla buluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiftçi, emniyetin 1981 model helikopter simülatöründe uçuş yaptı

çiftçi, simülatörde alouette ile uçuş gerçekleştirdi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa programı kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine 1981 yılında giren ilk helikopterin simülatöründe uçuş gerçekleştirdi. Etkinlik Şanlıurfa Havalimanı'nda yapıldı.

Alouette tipi helikopter 1981'den yaklaşık 2012 yılına kadar Havacılık Daire Başkanlığı'nda hizmet verdi. Orijinal helikopter gövdesi hizmet ömrünü tamamladıktan sonra simülatör olarak kullanılmak üzere dönüştürüldü ve bu kapsamda Bakan Çiftçi'ye kullanım imkanı sağlandı.

vatandaşlarla buluşma ve talepler:

Simülatör uçuşunun ardından Çiftçi program alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcılar yoğun ilgi gösterdi; hatıra fotoğrafları çekildi ve gelen talepler dinlendi. Bakan, alanda kendisiyle görüşen bir engelli vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi.

ziyaretler, protokol ve ödüller:

Etkinlik kapsamında İçişleri Bakanlığına ait stantlar ziyaret edildi. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı, Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü de yer aldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi; öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle program sona erdi.

Program, Emniyet'in tarihî ekipmanından dönüştürülen bir simülatörün sahada sergilenmesi ile teknoloji tanıtımı ve vatandaşla doğrudan iletişimin bir arada yürütüldüğü bir etkinlik olarak kayda geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTCİ, TEKNOFEST 2026 ŞANLIURFA KAPSAMINDA, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTCİ, TEKNOFEST 2026 ŞANLIURFA KAPSAMINDA, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE 1981 YILINDA GİREN İLK HELİKOPTERİN SİMÜLATÖRÜNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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