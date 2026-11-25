Vezirköprü'de emekliye vefa

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen özel programda, yıllarını eğitime adamış emekli öğretmenler aynı sofrada buluştu. Etkinlik, ilçede öğretmenlere yönelik vefa ve takdir duygusunun öne çıktığı bir buluşma olarak gerçekleşti.

Etkinlik ve katılım

Geleneksel hâle gelen Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya gelen emekli öğretmenleri selamlayan Resul Özata, program öncesinde yaptığı konuşmada katılımın her yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak Özata, etkinliğin ilerleyen yıllarda da aynı birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini belirterek programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yetkililerin mesajları

Programa katılan Mehmet Gülburun, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı olarak emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve onlara sağlık, mutluluk ile huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. Yetkililer, etkinliğin öğretmenler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik, ilçede emekli öğretmenlere yönelik saygı ve minnettarlığın somutlandığı, paylaşıma ve teşekkürlere sahne olan bir program olarak kayıtlara geçti.

VEZİRKÖPRÜ’DE EMEKLİ ÖĞRETMENLER UNUTULMADI