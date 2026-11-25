Seminerde ana gündem ve katılımcılar:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karakoçan Aile Destek Merkezi'nde farkındalık semineri düzenlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Psikolog Sümeyye Akçan kadınlara yönelik şiddetin farklı boyutlarını ve hak arama yollarını katılımcılarla paylaştı.

ele alınan şiddet türleri:

Seminerde fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve siber şiddet başta olmak üzere şiddetin çeşitli biçimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Akçan, bu türlerin kimi zaman örtük ve normalleştirilmiş davranışlar biçiminde de kendini gösterebildiğini vurgulayarak, şiddetin yalnızca beden üzerinden değil yaşamın pek çok alanında zarar verdiğini belirtti.

destek ve başvuru mekanizmaları:

Psikolog Akçan, kadınların haklarını bilmelerinin ve şiddet karşısında hangi kurumlara başvurabileceklerini öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılara sunulan başlıca başvuru yolları şöyle açıklandı: 112 Acil Çağrı Merkezi, polis veya jandarmaya ulaşarak acil yardım istenebileceği; akıllı telefonlara indirilen KADES uygulaması üzerinden tek tuşla kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilebileceği; ayrıca ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın şiddet ve ihmal durumlarında aranarak destek alınabileceği anlatıldı. Akçan, şiddet yaşayanların Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri aracılığıyla koruma ve destek hizmetlerinden yararlanabileceklerini de hatırlattı.

Seminer boyunca Akçan, katılımcıların sorularını yanıtlayarak uygulamalı bilgi ve yönlendirmeler yaptı; yerel hizmetlerin erişilebilirliği ve başvuru sürecine ilişkin pratik öneriler paylaşıldı. Etkinlik, bilgi paylaşımı ve karşılıklı diyalogla tamamlandı, katılımcılarda haklar ve başvuru kanalları konusunda artan bir farkındalık gözlendi.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.