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Çıldır heyetinden Aktaş gümrük müdürüne kutlama ve istişare ziyareti

AK Parti Çıldır teşkilatı, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Oğul'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu ve hizmetleri görüştü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çıldır heyetinden Aktaş gümrük müdürüne kutlama ve istişare ziyareti

AK Parti Çıldır'dan Aktaş Gümrük Müdürlüğü'ne ziyaret

AK Parti Çıldır teşkilatı, yeni atanan Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Oğul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ve İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu katıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, delegasyon ile Müdür Oğul arasında ilçe ve sınır kapısında yürütülen hizmetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Heyet, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, sahadaki çalışmaların sürdürülebilirliği ve uyumuna vurgu yaptı.

Hizmet odaklı sohbet ve teşekkür:

Görüşme sırasında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı; özellikle sınır kapısında verilen hizmetlerin etkinliği ele alındı. Gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Mustafa Oğul, konuklarına teşekkür etti ve işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

AK PARTİ ÇILDIR TEŞKİLATINCA ÇILDIR AKTAŞ SINIR KAPISI MÜDÜRÜ MUSTAFA OĞUL&#039;A HAYIRLI OLSUN...

AK PARTİ ÇILDIR TEŞKİLATINCA ÇILDIR AKTAŞ SINIR KAPISI MÜDÜRÜ MUSTAFA OĞUL'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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