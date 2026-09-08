Çilimli'de çocuklara el uzatan ziyaret: başkan Yılmaz Yıldız ve torunu Ege birlikte

Çilimli'de anlamlı buluşma:

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, torunu Ege ile birlikte ilçede fındık hasadı için bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen buluşma, çocuklara ayrılan zaman ve samimi sohbetlerle geçti.

Başkan Yıldız çocuklarla vakit geçirdi:

Yıldız, çocuklarla yakından ilgilendi; oyunlara katıldı, sohbet etti ve torunu Ege'nin oyuncaklarının bir bölümünü miniklerle paylaşarak onların yüzünde tebessüm oluşturdu. Bu paylaşım, buluşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Ailelere teşekkür ve paylaşmanın önemi:

Başkan Yıldız, ailelerle de bir araya gelerek onların güler yüzü için teşekkür etti ve çocukların mutluluğunun daim olmasını diledi. Yıldız, paylaşmanın ve yardımlaşmanın küçük yaşta öğrenilmesine vurgu yaparak "Evlatlarımıza, torunlarımıza küçük yaşta paylaşmayı, yardımlaşmayı ve gönül bağı kurmayı aşılamak bizler için en kıymetli mirastır" dedi.

Toplantı, çocukların neşeyle bir araya geldiği, sohbet ve oyunlarla dolu renkli anlara sahne oldu. Oyuncak paylaşımı ve aile sohbetleri, ziyaretin en anlamlı yanlarını oluşturdu ve bu tür buluşmaların toplumda paylaşma kültürünü pekiştirdiği vurgulandı.

ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, TORUNU EGE İLE BİRLİKTE İLÇEDE MİSAFİR EDİLEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARINI ZİYARET EDEREK ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.