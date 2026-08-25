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Çimentaş'ın öğrenme odaklı projeleri Brandon Hall'da iki gold ödül getirdi

Çimentaş, WeLearn programı ve Beceri Matrisi projesiyle Brandon Hall Group Excellence Awards'ta iki gold ödül kazanarak çalışan gelişimine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çimentaş'ın öğrenme odaklı projeleri Brandon Hall'da iki gold ödül getirdi

Çimentaş’a uluslararası iki ödül

Ege Bölgesi’nin ilk özel çimento şirketi Çimentaş, insan ve gelişim odaklı iki ayrı uygulamasıyla Brandon Hall Group Excellence Awards kapsamında iki Gold Ödül kazandı. Şirketin çalışan gelişimini stratejik bir öncelik olarak ele alan çalışmalarından biri Learning and Development Awards; diğeri ise Talent Management Awards kapsamında değerlendirildi.

WeLearn gelişim programı:

WeLearn Gelişim Programı, çalışanların sürekli gelişimini desteklemeyi ve özellikle kariyerinin başındaki çalışanların yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 10 aya yayılan bu gelişim yolculuğunda katılımcılar yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerden, grup koçluğundan, yönetici buluşmalarından, birebir geri bildirimlere ve uygulamalı çalışmalara kadar farklı öğrenme yöntemleriyle destekleniyor.

Program kapsamında oluşturulan ekipler, şirket içindeki gerçek gelişim alanları üzerinde çalışarak öğrenilen bilgileri somut projelere dönüştürüyor. Bu yaklaşım, öğrenmeyi yalnızca teorik eğitimlerle sınırlamayarak bilgilerin iş süreçlerine uygulanmasını, farklı fonksiyonlar arası iş birliğini ve çalışanların kendi gelişim süreçlerinde daha aktif rol almasını sağlıyor. WeLearn, bu bütüncül modelle "Best Team Development Program" kategorisinde Gold Ödül aldı.

Beceri Matrisi projesi:

Beceri Matrisi Projesi, organizasyondaki yetkinlikleri sistematik şekilde görünür kılmayı ve çalışanların gelişim ihtiyaçlarının etkin biçimde belirlenmesini amaçlıyor. Proje; mevcut beceri ve yetkinliklerin tespit edilmesi, gelişime açık alanların ortaya konması ve elde edilen verilerin kariyer ve gelişim planlamalarında rehberlik etmesi üzerine kurulu.

Bu sayede çalışanların mevcut yetkinlikleri ile gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler arasında güçlü bir bağ kurulurken, gelişim süreçleri daha planlı ve sürdürülebilir biçimde yönetilebiliyor. Beceri Matrisi, organizasyon genelindeki yetkinlik yönetimine getirdiği şeffaflık ve stratejik yönelimle "Best Competency Management Strategy" kategorisinde Gold Ödül’e layık görüldü.

İnsan ve gelişime yapılan stratejik yatırım

WeLearn ve Beceri Matrisi Projesi’nin farklı kategorilerde ödüllendirilmesi, Çimentaş’ın çalışan gelişimini kapsamlı bir stratejiyle ele aldığını gösteriyor. Şirket, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkaran, yeni yetkinlikler kazanmalarını destekleyen ve öğrenmeyi iş deneyiminin sürekli bir parçası haline getiren uygulamalarıyla kurum genelinde gelişim kültürünü güçlendirmeye devam edecek.

EGE BÖLGESİ’NİN İLK ÖZEL ÇİMENTO ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ, İNSAN VE GELİŞİM ODAĞINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ İKİ...

EGE BÖLGESİ’NİN İLK ÖZEL ÇİMENTO ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ, İNSAN VE GELİŞİM ODAĞINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ İKİ UYGULAMAYLA BRANDON HALL GROUP EXCELLENCE AWARDS KAPSAMINDA İKİ GOLD ÖDÜL KAZANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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