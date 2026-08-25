Ordu'da fındık üretimi bilim ve teknikle işletmeye dönüşüyor

Hasat ve saha çalışmaları:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORTAR A.Ş. öncülüğünde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin yaklaşık bin dönümlik alandaki fındık üretiminde hasat döneminin başladığını, toplanan ürünlerin kurutma alanlarına taşındığını belirtti.

Başkan Güler, verimi artırmaya yönelik bilimsel ve teknik yaklaşımlara vurgu yaparak, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Fındığa hem bilimsel hem teknik yaklaşıyoruz. Bahçelerimizde verim artırıcı çalışmalarımız var. Fidan, tek dal, teraslama çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili örnek bahçelerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı. Hasat süreçleriyle birlikte saha deneylerinin ve örnek uygulamaların önemine dikkat çekildi.

ORTAR A.Ş. ile kurumsal dönüşüm:

Güler, ORTAR A.Ş. sayesinde şehrin fındık üretiminde kurumsal bir adıma geçildiğini vurguladı. Şirketleşme ile üretimin hukuki bir statüye kavuştuğunu ve bunun rekabetçi bir zemini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca rekabet kurumuna yapılan başvurularla haksız rekabeti önlemeye yönelik adımlar atıldığını ve bu alanda olumlu kararlar elde edildiğini söyledi.

Bahçeleri işletmeye çeviren uygulamalar:

Güler, fındık bahçelerinin yılın kısa bir döneminde kullanılacak alanlar olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Bu alanlarda örtü altı yetiştiriciliği kapsamında 5'li karma yem üretimi ile yem bağımlılığını azaltma çabalarının sürdüğünü; ayrıca bahçelerde yumurta, beyaz et ve tavuk üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü anlattı.

Fındığın her bileşeninden katma değer elde etmeye yönelik yatırımlar öne çıkıyor. Başkan, fındık kapsülünden pelet, kabuğundan aktif karbon üretimi için tesis kurulduğunu, kabuktan çikolataya kadar ürüne dönüştürüldüğünü; hatta zarından dahi ürünler elde edildiğini hatırlattı. Ayrıca süperkritik akışkan teknolojisi ile protein ve enzimlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve fındığın ilaç, gıda, kozmetik ile sanayi alanlarında kullanılmasına yönelik proje ve uygulamaların bulunduğunu ifade etti.

Güler, "Fındığın hakkını bu şekilde vermemiz lazım" sözleriyle, teknik, bilimsel ve kurumsal adımların birlikte işletme modeline dönüşmesiyle fındığın ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER