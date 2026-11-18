Çarpışma ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Şükürlü Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tır ile otomobil çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Hüseyin Özbek (24)'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, diğer araçta bulunan B.B. (22)'nin ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra en yakın hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve sevk işlemleri:

Hayatını kaybeden Hüseyin Özbek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için bölgede yapılan inceleme sürüyor; soruşturma tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından daha detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.