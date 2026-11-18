Samandağ'da su kanalından itfaiye operasyonuyla kurtarılan koyun sahibine teslim edildi
Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Müdahale süreci
Olay üzerine HBB itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti ve gerçekleştirdikleri müdahaleyle koyunu kanaldan güvenli şekilde çıkardı. Müdahalenin hızlı ve koordineli olduğu bildirildi.
Koyunun durumu ve teslimi
Kurtarılan koyunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve hayvan sahibine teslim edildi.
SAMANDAĞ’DA SU KANALINA DÜŞEN KOYUN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.
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