Samandağ'da su kanalından itfaiye operasyonuyla kurtarılan koyun sahibine teslim edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Müdahale süreci

Olay üzerine HBB itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti ve gerçekleştirdikleri müdahaleyle koyunu kanaldan güvenli şekilde çıkardı. Müdahalenin hızlı ve koordineli olduğu bildirildi.

Koyunun durumu ve teslimi

Kurtarılan koyunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve hayvan sahibine teslim edildi.

SAMANDAĞ’DA SU KANALINA DÜŞEN KOYUN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.