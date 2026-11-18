çalışmanın amacı

İskenderun Belediyesi, kent genelinde yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan rögar kapakları ile yağmur suyu mazgallarında düzenleme çalışması başlattı. Yapılan düzenlemeyle yollardaki seviye farklılıklarının giderilmesi, araçların zarar görmesinin önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

uygulama ve ekipman

Çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekipler, yeni nesil ekipmanlar kullanarak rögar kapakları ve mazgalları mevcut yol seviyesine getiriyor; seviye ayarlamaları yol yüzeyine uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

başkanın değerlendirmesi

Mehmet Dönmez, belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ayrıntılara önem verdiklerini belirtti. Dönmez, mevcut yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların süreceğini ifade etti.

İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, RÖGAR KAPAKLARI VE YAĞMUR SUYU MAZGALLARINI YOL SEVİYESİNE GETİRİYOR.