Hatay’ın yeniden yapılanmasında enerji verimliliği ön plana çıktı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleşen panelde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinin enerji ve çevresel sürdürülebilirlik ekseninde nasıl kurgulandığını aktardı. Masatlı, panelin başlığı olan "Binalarda Enerji Verimliliği: Yerel Yönetimler" çerçevesinde uygulanan yaklaşımları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Uygulanan teknolojiler ve somut adımlar:

Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarında 196 bini aşkın bağımsız bölümün yeniden ele alındığını belirtti. Sunumunda enerji tasarrufu sağlayan yapı teknolojileri, yenilenebilir enerji entegrasyonu, yağmur suyu hasadı sistemleri, akıllı aydınlatma çözümleri ile sürdürülebilir ulaşım ve çevreye duyarlı kent planlaması uygulamalarına vurgu yaptı.

Masatlı, bu uygulamaların hedefinin yalnızca kısa vadeli maliyet düşürme olmadığını; aynı zamanda yaşam kalitesi, kaynak yönetimi ve uzun vadeli iklim dayanıklılığına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Sunumda, örnek proje yaklaşımları ve uygulama öncelikleri açıklanarak katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Koordinasyon ve kurumlar arası iş birliğinin önemi:

Vali Masatlı, sürdürülebilir şehirlerin inşasında yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, güçlü koordinasyon mekanizmalarının gerekliliğini vurguladı. Panelde bilimsel bilgi, mali kaynak ve uygulama iradesinin ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirilmesinin önemine değinildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, Hatay’ın deneyimi uluslararası katılımcılarla paylaşılarak diğer yerel yönetimlere uygulanabilir çıkarımlar sunuldu.

Masatlı’nın sunumu, yeniden yapılanma süreçlerinde enerji verimliliğinin nasıl bir merkezî bileşen haline getirilebileceğine dair somut örnekler sundu ve benzer dönüştürme süreçlerine ışık tutması açısından yeni tartışma alanları açtı.

VALİ MUSTAFA MASATLI, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİNDE KONUŞTU.