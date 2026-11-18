yangına müdahale:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bir konutta çıkan yangına, gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
soğutma ve emniyet çalışmaları:
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, bölgede soğutma çalışmaları ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi.
REYHANLI’DA ÇIKAN EV YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
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