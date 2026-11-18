Erzincan'da yaralanan uzman çavuş hastanede hayatını kaybetti

Erzincan'ın Hocabey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 16 Kasım'da saat 02.45 civarında silah sesi duyulması üzerine başlatılan olayda, 24 yaşındaki uzman çavuş Emirhan Çelik evinde başından vurulmuş halde bulundu.

olay anı ve ilk müdahale:

Olayın yaşandığı adres, Hocabey Mahallesi 1052. Sokak üzerindeki 4’üncü kattaki daire olarak kaydedildi. İddiaya göre Çelik'i misafirliğe gelen iki uzman çavuş arkadaşı, silah sesinin ardından sesin geldiği odaya giderek Çelik'i başından yaralı buldu ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çelik, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

tedavi süreci ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın tüm ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

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