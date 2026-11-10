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Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi; itfaiye sürücüyü araçtan çıkardı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi; itfaiye sürücüyü araçtan çıkardı

kaza yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, pamuk yüklü bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda araçta sıkışan sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracın içinde kalan sürücüyü müdahale ile çıkardı. İlk müdahale sonrası yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi için sevk edildi.

sürücünün durumu ve araç bilgileri:

Kazada zarar gören araçtan alınan bilgilere göre, kamyonun plakası 46 DA 211 olarak kaydedildi. Sürücünün hayati tehlikesi veya yaralanma derecesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedeninin ve olası ihmallerin tespiti için soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE PAMUK YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE PAMUK YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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