Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi; itfaiye sürücüyü araçtan çıkardı

kaza yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, pamuk yüklü bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda araçta sıkışan sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracın içinde kalan sürücüyü müdahale ile çıkardı. İlk müdahale sonrası yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi için sevk edildi.

sürücünün durumu ve araç bilgileri:

Kazada zarar gören araçtan alınan bilgilere göre, kamyonun plakası 46 DA 211 olarak kaydedildi. Sürücünün hayati tehlikesi veya yaralanma derecesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedeninin ve olası ihmallerin tespiti için soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE PAMUK YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.