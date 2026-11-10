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Niğde'de sazlıca kavşağında tırla hafif ticari araç çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Niğde Sazlıca kavşağında tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü S.Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de sazlıca kavşağında tırla hafif ticari araç çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

kaza öğle saatlerinde sazlıca kavşağında gerçekleşti

Kaza, öğle saatlerinde Niğde Sazlıca kavşağında meydana geldi. İsimleri henüz açıklanmayan tır ile S.Ö. idaresindeki 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralanma ve hastaneye sevk:

Kazada ağır yaralanan sürücü S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen S.Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma ve gözaltı işlemleri:

Kaza sonrası tır şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kavşakta güvenlik önlemleri alıp delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

NİĞDE’DE TIR İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

NİĞDE’DE TIR İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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