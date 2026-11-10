İslahiye'de kurutma fırını arızası biber fabrikasında yangına yol açtı

İslahiye'de biber kurutma fabrikasında fırın arızası yangın çıkardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında yangın çıktı. Olay, fabrikanın kurutma fırınındaki teknik bir arızanın ardından başladı ve çalışanların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın sahibi Mehmet Hamzaoğlu'na ait tesisteki kurutma fırını arızası nedeniyle alevler yükseldi. Durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve yayılmasının önüne geçildi.

maddi hasar ve soruşturma:

Olayda yaklaşık 4 tona yakın biberin yanması sonucu maddi hasar oluştu. İlk tespitlere göre yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı ve yangının kesin nedenini belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE BULUNAN BİR BİBER KURUTMA FABRİKASINDA FIRIN ARIZASI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI. BİBER KURUTMA FIRININDAN YÜKSELEN ALEVLERİ GÖREN ÇALIŞANLARIN İHBARI ÜZERİNE ADRESE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.