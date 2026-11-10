Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çarpışma sonrası refüje savrulan genç yaşamını yitirdi

Kaza yerinden ilk bilgiler

Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.B. refüje savruldu.

Kaza anı ve sağlık müdahalesi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü Y.B., ilk olarak Ergani Devlet Hastanesi'nde müdahale gördü, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen Y.B. kurtarılamadı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve görüntüler üzerinden çarpışmanın koşulları araştırılıyor.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ REFÜJE ÇARPTI. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIRKEN, KAZADA 19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.