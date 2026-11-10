Şehitler anısına 500 fidanla yeşillendirilen Atış ve Eğitim Alanı

Etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ikinci fidan dikim etkinliğinde 500 fidan dikilerek şehitlerin hatırası yaşatıldı. Program, yeni hizmete kazandırılan Atış ve Eğitim Alanında gerçekleştirildi ve törende çevresel duyarlılık ile anma birlikteliği ön plana çıktı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Etkinliğe Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Dr. Mesut Görücü, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, Polis Okulu ve lise öğrencileri ile kurum personeli katıldı. Program kapsamında katılımcılar iş birliği içinde alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Anlamı ve hedefi:

Organizatörler etkinliğin amacını aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak olarak açıkladı. Bu uygulama, hem toplumsal hafızayı canlı tutmayı hem de yerel ölçekte çevre bilincini artırmayı hedefliyor. İkinci fidan dikim etkinliği olması, faaliyetin süreklilik kazanma niyetini de gösteriyor.

Katılımcıların ortak mesajı, anma ve doğa koruma bilincinin bir arada yürütülmesi gerektiği yönündeydi. Etkinlik, hem sembolik bir anma hem de somut bir çevresel katkı olarak değerlendirildi.

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE, ŞEHİTLERİN HATIRASINI YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE BIRAKMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İKİNCİ FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNDE 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.