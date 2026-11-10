Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Başakşehir'de üçüncü kattaki dairede çıkan yangında iki kişi kurtarıldı

Başakşehir Güvercintepe'de üçüncü kattaki dairede çıkan yangında yoğun duman çıktı; itfaiye iki kişiyi kurtardı, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Başakşehir'de üçüncü kattaki dairede çıkan yangında iki kişi kurtarıldı

Başakşehir'de üçüncü kattaki dairede yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanların yükselmesi üzerine çevrede panik yaşandı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı.

itfaiye müdahalesi ve yaşananlar:

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek dairede bulunan 2 kişiyi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri ise itfaiyenin çalışmalarını aksatmayacak şekilde bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yangının çıkış anı ve müdahale sırasında binadan yükselen yoğun duman görüntüye yansıdı; çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin çalışması ve duman yoğunluğu net biçimde görülüyor.

inceleme çalışmaları ve değerlendirme:

Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, ilk belirlemelere dayanarak alevlerin söndürülmesi ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.

Olayla ilgili olarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin koordineli müdahalesi, olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Özellikle yoğun duman nedeniyle risk altında olanların hızlı tahliyesi ve sağlık ekiplerinin erken müdahalesi, durumu kontrol altına almayı sağladı.

İSTANBUL&#039;UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA, İÇERİDE...

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA, İÇERİDE KALAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI. YANGIN SIRASINDA YAŞANAN HAREKETLİLİK VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı
images

Aliağa'daki patlama soruşturmasında HABAŞ yönetimine gözaltı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kenevir operasyonu: 310 gram esrar ele geçirildi
images

Eskişehir jandarması kesinleşmiş 30 yıl 5 aylık hapis cezası bulunan firariyi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu