Başakşehir'de üçüncü kattaki dairede çıkan yangında iki kişi kurtarıldı

Başakşehir'de üçüncü kattaki dairede yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanların yükselmesi üzerine çevrede panik yaşandı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı.

itfaiye müdahalesi ve yaşananlar:

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek dairede bulunan 2 kişiyi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri ise itfaiyenin çalışmalarını aksatmayacak şekilde bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yangının çıkış anı ve müdahale sırasında binadan yükselen yoğun duman görüntüye yansıdı; çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin çalışması ve duman yoğunluğu net biçimde görülüyor.

inceleme çalışmaları ve değerlendirme:

Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, ilk belirlemelere dayanarak alevlerin söndürülmesi ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.

Olayla ilgili olarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin koordineli müdahalesi, olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Özellikle yoğun duman nedeniyle risk altında olanların hızlı tahliyesi ve sağlık ekiplerinin erken müdahalesi, durumu kontrol altına almayı sağladı.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA, İÇERİDE KALAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI. YANGIN SIRASINDA YAŞANAN HAREKETLİLİK VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.