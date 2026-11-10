Erdoğan ile Guterres yüz yüze görüştü

Erdoğan ile Guterres görüşmesi

Resmi program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantıya ilişkin ayrıntılar henüz ayrıntılı şekilde paylaşılmadı; resmi kurumların ve yetkililerin yapacağı açıklamalar, görüşmenin kapsamıyla ilgili bilgileri aktaracak.

sonrası ve izlenecek adımlar:

Görüşme, iki lider arasındaki doğrudan temas olarak kayda geçti. Resmi bildirimler ve basın açıklamaları, toplantının sonuçlarına dair somut bilgileri zaman içinde kamuoyuna sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi