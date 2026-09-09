Cinayete kurban giden Üykü ailesi, köyünde yan yana uğurlandı

Elazığ'ta yangınla başlayan tragedi:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındeki bir evde dün gece çıkan yangında, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenleri, yapılan ön otopsiyle farklı bir boyut kazandı.

Ekipler yangını kontrol altına alıp söndürürken, çiftin cesetleri Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Başlangıçta yangına bağlı ölüm ihtimali üzerinde durulurken, adli inceleme ilerledikçe bulgular cinayet şüphesini işaret etti.

Otopsi bulguları ve kayıp eşyalar:

Yapılan otopside Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İnceleme raporuna göre çiftin önce silahla vurularak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği değerlendirmesi yapıldı. Olay yerindeki soruşturmada ayrıca Hayriye Üykü’ye ait altınlar ve değerli eşyaların kayıp olduğu bilgisi yer aldı.

Cesetlerin morga kaldırılması ve otopsi işlemleri, adli makamların yürüttüğü soruşturmanın başlangıcını oluşturdu. Yerel ekiplerin ve jandarmanın olay yerindeki ilk çalışmaları, yangının söndürülmesi ve delil toplama adımlarını içerdi.

Ailenin tepkisi ve adalet talebi:

Otopsi işlemlerinin ardından Üykü çifti bugün mezraya getirilerek yan yana defnedildi. Defne töreninde çok sayıda yakın ve komşu hazır bulundu; törende gözyaşları ve yas vardı.

Çiftin oğlu Düzgün Üykü, olayın başlangıçta kaza sanıldığını ancak otopsiyle durumun değiştiğini belirterek, 'İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için can kıymaya hiç gerek yok' dedi. Üykü, ön otopsi raporunda annesi ve babasının sırtından vurularak teşhis edildiğini hatırlatarak, 'Bunu yapan kişilerin muhakkak bulunması gerekiyor' şeklinde konuştu.

Oğul Düzgün, aile olarak ceza vermeyeceklerini, adaletin sağlanması için devlet kurumlarına güvendiklerini vurguladı ve şüphelilerin yakalanmasının başka insanların zarar görmesini önleyeceğini ifade etti.

Soruşturma devam ediyor; güvenlik güçleri ve adli makamlar, delil değerlendirmeleri ve tanık beyanları doğrultusunda faillerin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi