Kış çaylarında gizli risk: aktarlardan alınan karışımlarda kirleticiler tespit edildi

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin iş birliğiyle yürütülen araştırmada, 15 farklı aktardan satın alınan 11 kış çayı örneği morfolojik incelemeye tabi tutuldu. Paket etiketleri ile içeriğin örtüşüp örtüşmediği kontrol edildi ve belgelenerek analiz yapıldı.

Araştırma, yalnızca bitkisel uyumu değerlendirmekle kalmadı; paket içeriklerinde bulunmaması gereken yabancı materyallerin varlığı da sistematik şekilde incelendi.

Bulunan kirleticiler ve örnekler:

Analizlerde kuş tüyü, böcek larvası ve böcek yumurtası gibi biyolojik kirleticiler ile taş, ip gibi cansız yabancı maddeler belirlendi. Ayrıca paketlerde fungus (mantar) kontaminasyonu ve etiket bilgilerinde bulunmaması gereken farklı bitki türlerine rastlandı.

Araştırmacılar, bu tür kontaminasyonların hem ürün kalitesini düşürdüğünü hem de tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Sağlık riski ve uzman uyarısı:

Çalışmayı yürüten Dr. Muhyettin Şentürk, bulguların özellikle alerjisi veya hassasiyeti olan kişiler için tehlike oluşturduğunu belirtti. Dr. Şentürk'e göre, buğdaygil gibi beklenmeyen bitki türlerinin karışıma karışması, buğday alerjisi veya hassasiyeti olan tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dr. Şentürk ayrıca, güvenilerek kullanılan bu karışımların bilinçsiz tüketimi sonucunda insanların iyileşmek isterken daha çok zarar görebileceğini ifade etti ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tüketiciye öneriler:

Araştırmacılar, bitkisel çay ve karışımların seçiminde şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor: güvenilir satıcıdan alışveriş yapmak, paket üzerindeki etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmek ve özellikle alerji öyküsü olan kişilerin hekime danışmadan bu tür karışımları rutin kullanım amaçlı tüketmemesi.

Bilinçli kullanım ve uygun saklama koşullarının sağlanmasının, hem etkinlik hem de hijyen açısından belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Çalışma, piyasada satılan bitkisel ürünlerin kalite kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koyarken, tüketicilerin de satın alma ve kullanım süreçlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

BAZI AKTARLARDA SATILAN KIŞ ÇAYLARI ÜZERİNDE DAHA ÖNCE YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KUŞ TÜYÜ, BÖCEK LARVASI, TAŞ, İP VE MANTAR BULAŞMASI GİBİ TESPİTLERİ YAPAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN DR. MUHYETTİN ŞENTÜRK, "İNSANIMIZ GÜVENDİĞİ BU KARIŞIMLARI KULLANDIĞINDA, İYİLEŞMEK İSTERKEN DAHA ÇOK HASTALANABİLİR" DEDİ.