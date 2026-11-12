Sis Dicle kıyısındaki Aziziye'yi bulutlarla örttü

Aziziye sabah sisle kaplandı:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde yoğun bir sis tabakasının etkisi altına girdi. Dicle Nehri üzerini örten sis, mahalle ve çevresindeki yapıları ve yolları adeta görünmez kıldı. Yüksek noktalardan bakıldığında yerleşim yerleri bulutların arasında kalmış bir görüntü verdi.

Görünürlük ve günlük yaşam:

Oluşan örtü, bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürerek ulaşımı ve günlük akışı etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sis, sokaklarda ve nehir kıyısında dikkat çekici görsel sahneler oluşturdu ve hareketliliği geçici olarak azalttı.

Manzara ve gözlemler:

Sis tabakası, Dicle Nehri çevresinde fotoğraf ve görüntülemeye elverişli estetik kareler ortaya çıkardı. Bölgeden geçenler ve mahalle sakinleri, sabahın sessizliğinde oluşan bu atmosferin etkileyici olduğunu belirten karelerin oluştuğunu aktardı.

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI AZİZİYE MAHALLESİ, SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE ADETA SİS HAVUZUNDA KAYBOLDU. DİCLE NEHRİNİN ÜZERİ, MAHALLE VE ÇEVRESİNDE OLUŞAN SİS TABAKASI, ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.