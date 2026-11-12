Hassa'da ahırları hedef alan kurt üreticilerde kaygı yarattı

olayın detayları:

Hatay’ın Hassa ilçesinde son günlerde ahırlara giren bir kurt, kent merkezindeki besiciler arasında alarma yol açtı. Görüntülere göre, hayvanlara saldıran kurt dört ayrı ahıra girerek 7 küçükbaş hayvanı telef etti ve bölgedeki üreticiler zararların artmasından endişe ediyor.

Kameralara yansıyan görüntüler, saldırıların peşi sıra gerçekleştiğini ve kurdun gece yarısı ahırlara girerek hayvanları kaçırıp öldürdüğünü gösteriyor. Zorlu koşullarda üretim yapan besiciler, hem ekonomik kayıplar hem de hayvanların güvenliği konusunda tedirginlik yaşıyor.

üreticilerin talepleri:

Olayları anlatan Adem Türlü, yaşananların nasıl seyrettiğini şu sözlerle aktardı:

“Kurt ilk önce benim ahırıma geldi. Ben de diğer arkadaşları uyararak ‘Kurt benim ahırıma geldi, siz de ahırlarınızı kontrol edin’ dedim. Kurt, iki günlük oğlağımı ağzına alarak götürdü. Daha sonra aşağıdaki Kadir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyununu parçaladı. Adem arkadaşımızın ahırına da girip iki koyununu parçaladı. Bu gece de başka bir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyunu götürmüş. Bu olay böyle nasıl devam edecek. Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kurdu vurmanın yasak olduğunu, vurduğumuz takdirde ceza alacağımızı söylüyorlar. Peki biz ne yapacağız, hayvanlarımızı nasıl kurtaracağız? Yarın dağa çıksak daha fazla hayvanımıza zarar verebilir. Bir an önce bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz”

Besiciler, hem hayvanlarını koruyacak etkili önlemler hem de yasal uygulamalara uygun çözüm yolları talep ediyor. Bölge halkı, yetkililerden kısa sürede müdahale ve yönlendirici destek beklediklerini ifade ediyor.

Bölgedeki üreticiler, saldırıların devam etmesi halinde zararların artacağı uyarısında bulunuyor ve sorunun çözümü için yetkililerin adım atmasını istiyor.

ADEM TÜRLÜ, YARALANAN HAYVANLARINI GÖSTERDİ