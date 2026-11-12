Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Hassa'da ahırları hedef alan kurt üreticilerde kaygı yarattı

Hatay'ın Hassa ilçesinde dört ayrı ahıra girip 7 küçükbaş hayvanı telef eden kurt, besicileri tedirgin etti; üreticiler yetkililerden acil çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hassa'da ahırları hedef alan kurt üreticilerde kaygı yarattı

olayın detayları:

Hatay’ın Hassa ilçesinde son günlerde ahırlara giren bir kurt, kent merkezindeki besiciler arasında alarma yol açtı. Görüntülere göre, hayvanlara saldıran kurt dört ayrı ahıra girerek 7 küçükbaş hayvanı telef etti ve bölgedeki üreticiler zararların artmasından endişe ediyor.

Kameralara yansıyan görüntüler, saldırıların peşi sıra gerçekleştiğini ve kurdun gece yarısı ahırlara girerek hayvanları kaçırıp öldürdüğünü gösteriyor. Zorlu koşullarda üretim yapan besiciler, hem ekonomik kayıplar hem de hayvanların güvenliği konusunda tedirginlik yaşıyor.

üreticilerin talepleri:

Olayları anlatan Adem Türlü, yaşananların nasıl seyrettiğini şu sözlerle aktardı:

“Kurt ilk önce benim ahırıma geldi. Ben de diğer arkadaşları uyararak ‘Kurt benim ahırıma geldi, siz de ahırlarınızı kontrol edin’ dedim. Kurt, iki günlük oğlağımı ağzına alarak götürdü. Daha sonra aşağıdaki Kadir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyununu parçaladı. Adem arkadaşımızın ahırına da girip iki koyununu parçaladı. Bu gece de başka bir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyunu götürmüş. Bu olay böyle nasıl devam edecek. Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kurdu vurmanın yasak olduğunu, vurduğumuz takdirde ceza alacağımızı söylüyorlar. Peki biz ne yapacağız, hayvanlarımızı nasıl kurtaracağız? Yarın dağa çıksak daha fazla hayvanımıza zarar verebilir. Bir an önce bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz”

Besiciler, hem hayvanlarını koruyacak etkili önlemler hem de yasal uygulamalara uygun çözüm yolları talep ediyor. Bölge halkı, yetkililerden kısa sürede müdahale ve yönlendirici destek beklediklerini ifade ediyor.

Bölgedeki üreticiler, saldırıların devam etmesi halinde zararların artacağı uyarısında bulunuyor ve sorunun çözümü için yetkililerin adım atmasını istiyor.

ADEM TÜRLÜ, YARALANAN HAYVANLARINI GÖSTERDİ

ADEM TÜRLÜ, YARALANAN HAYVANLARINI GÖSTERDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü
images

Mut’ta 168 milyon liralık kanalizasyon yatırımı tamamlanmaya yakın
images

Camili ve Resul mahallelerini birbirine bağlayan yol yenilendi
images

Sonbahar ve karın aynı anda buluştu: Küre Dağları'nda mevsimlerin şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi