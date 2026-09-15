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Rönesans Eğitim Vakfı'ndan 2026-2027 için kapsamlı burs çağrısı

Rönesans Eğitim Vakfı 2026-2027 burs başvurularını 15 Eylül-15 Ekim arasında aldı; başvuru ve koşullar basvuru.revakademi.org adresinde.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rönesans Eğitim Vakfı'ndan 2026-2027 için kapsamlı burs çağrısı

Rönesans Eğitim Vakfı 2026-2027 burs başvurularını açtı:

Rönesans Eğitim Vakfı (REV), eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Burs Programı başvurularını başlattı. Vakıf, hem maddi destek hem de kişisel ve mesleki gelişim olanakları sunarak gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemeyi sürdürüyor.

başvuru süreci:

Başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında vakfın çevrim içi başvuru sistemi üzerinden alınacak. Öğrenciler başvuru koşulları, süreç ve gerekli belgeler için basvuru.revakademi.org adresine girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

bursun kapsamı ve gelişim desteği:

Burs programından yararlanan üniversite öğrencilerine, eğitim dönemlerini kapsayan ödeme planı çerçevesinde ekim-haziran dönemini kapsayan toplam 9 ay boyunca burs veriliyor. REV, bugüne kadar 15 bin öğrenciyi destekledi; mevcut bursiyerlerin yüzde 50’si kız öğrencilerden oluşuyor.

Vakfın yaklaşımı, yalnızca finansal destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bursiyerlere yönelik online eğitim platformları ve gönüllülük projeleriyle kişisel gelişim fırsatları sunmayı da içeriyor. Bu çok yönlü destek, gençlerin yetkinliklerini artırmayı ve topluma sosyal fayda sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

REV, çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürerek eğitimdeki eşitsizlikleri azaltmaya, daha kapsayıcı ve adil bir gelecek inşa etmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, son başvuru tarihini ve ayrıntıları basvuru.revakademi.org adresinden kontrol ederek başvurularını çevrim içi tamamlayabilirler.

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI&#039;NIN 2026-2027 BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI'NIN 2026-2027 BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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