Çipli bileklik ve kameralı turnike ile velilere anlık okul takibi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cemil Akyüz Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle hayata geçirilen güvenli okul projesi kapsamında yeni bir giriş sistemi uygulamaya aldı. Okulun ana girişine yerleştirilen kameralı turnikeler ve öğrencilere verilen akıllı bileklikler sayesinde, okula giriş ve çıkışlar fotoğraflı olarak kayıt altına alınıyor ve anlık bildirimlerle velilere ulaştırılıyor.

Sistem nasıl çalışıyor:

Öğrenciler, kendilerine tahsis edilen çipli bileklikleri turnikeye okutmak suretiyle okula giriş yapıyor. Bileklik turnikeye okutulduğu anda turnikenin arkasındaki kamera öğrencinin fotoğrafını çekiyor. Çekilen fotoğraflar ve giriş-çıkış zaman bilgileri, anında velilerin cep telefonlarındaki uygulamaya iletiliyor; aynı veriler okul içindeki ekranda da gösteriliyor. Okul yönetimi, çip bilekliği olmayan kişilerin girişini engellediklerini belirtiyor.

Amaç, uygulama ve veli geri dönüşleri:

Müdür Yücel Çakır, projenin temel amacının tüm giriş-çıkışları kontrol ve kayıt altına almak olduğunu vurguluyor: "Ülkemizde geçen sene yaşanan talihsiz olaylardan sonra, Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 'güvenli okul projesini' geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz." Çakır, sistemin özellikle çalışan ebeveynler ve toplu taşıma ile ya da yürüyerek okula gelen çocuklar için anlık bildirim sağlamasının önemli bir konfor sunduğunu ifade etti.

Okulda şu an 876 öğrenci bulunuyor ve müdürün verdiği bilgiye göre bu öğrencilerin velilerinin tamamı uygulamayı kullanıyor. Okul yönetimi ayrıca çocuklara yedek olarak kimlik kartı türünde kartlar da dağıttıklarını belirtti. Öğle aralarında ise öğrencilerin, veliler de dahil olmak üzere, okul dışına çıkmalarına izin verilmediği kaydedildi.

Sistem, hem güvenliği artırmayı hem de velilere çocuklarının hangi zaman diliminde okula girip ayrıldığını anlık olarak ileterek günlük yaşamda kolaylık sağlamayı hedefliyor. Okul yönetimi, proje kapsamında kayıtların eksiksiz tutulduğunu ve uygulamanın veliler tarafından memnuniyetle karşılandığını aktarıyor.

İZMİR’DE ‘GÜVENLİ OKUL PROJESİ’ KAPSAMINDA BİR ORTAOKULA KAMERALI TURNİKE SİSTEMİ KURULDU.