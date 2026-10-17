Çivril devlet hastanesine manyetik rezonans cihazı kuruluyor

Hastanede inceleme ve MR cihazı kurulumu:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, kurulumu devam eden Manyetik Rezonans (MR) cihazının yerleştirildiği alanı yerinde görüp, hastanede yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Öztürk, çalışmalarla ilgili detayları Başhekim Uzm. Dr. Burak Koyuncu'dan dinledi. Yapılan açıklamada, cihazın önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Kanser tarama biriminde hizmet akışı:

İl Sağlık Müdürü Öztürk, hastane bünyesindeki Çivril İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Birimi'ni ziyaret ederek, birimde yürütülen uygulamaları yerinde inceledi. Görüşmelerde İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sergen Düzce ile görevli sağlık personeli bilgi verdi.

Birimde, ilçe mahallelerinden hastaneye ulaşımı sağlanan kadınlara yönelik düzenli taramalar uygulanıyor. Bu kapsamda 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması ve 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştiriliyor.

Erken teşhis vurgusu:

Öztürk, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kadınları rutin kanser taramalarını yaptırmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye çağırdı.

ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ’NE MR CİHAZI GELİYOR