Cartagena'da Exito süpermarketinde devam eden rehine krizi

Kolombiya polisi, Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito süpermarketinde süren rehine krizine ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, içeride rehin tutulan 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığı ve toplam serbest kalanların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Yetkililer serbest bırakılan kişilere gerekli desteğin sağlandığını bildirirken, olay yerinde bulunan vatandaşların korunması ve kalan rehinelerin güvenli koşullarda kurtarılması için kurumlar arası koordinasyonla insan, teknoloji ve uzmanlık kaynaklarının seferber edildiğini vurguladı.

güvenlik güçlerinin açıklaması:

Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada halka resmi kanallar ve güvenilir kaynaklar üzerinden bilgi takip etme çağrısı yapıldı ve süreç boyunca bilgi paylaşımında sorumluluk sahibi olunmasının önemi hatırlatıldı. Basında yer alan haberlere göre polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve muhtemel bir operasyon ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

talep edilen fidye ve olayın başlangıcı:

Kolombiya basını, saldırganların rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu talep ettiğini ve bunun yaklaşık 2 milyon dolara denk geldiğinin aktarıldığını bildirdi. Devlet yetkilileri olayın, alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soymaya yönelik başarısız bir girişimin ardından gerçekleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı nitelikli açıklamalarda bulunan Abelardo De La Espriella olay hakkında, 30 kişinin rehin alındığını ve ilk etapta 5 kişinin serbest kaldığını belirterek özel birimler de dahil olmak üzere tüm güvenlik unsurlarının devreye sokulduğunu ifade etti.

Kolombiya kamuoyu ve medyası olayın seyrini takip ederken, yetkililer sürecin hassasiyeti nedeniyle spekülasyondan kaçınılmasını ve yalnızca resmi açıklamaların esas alınmasını istedi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin operasyonel hazırlıkları ve rehinelerin güvenli şekilde tahliyesi için atılacak adımlar yakından izleniyor.

Kolombiya'daki rehine krizi sürüyor: Serbest bırakılan kişi sayısı 10’a yükseldi