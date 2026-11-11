Vali Eldivan garnizon komutanı ile kent güvenliği ve kurum iş birliğini ele aldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 17. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret ederek Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Askeri personel tarafından karşılanan Vali Eldivan, karşılama programının ardından Tuğgeneral Yılmaz ile makamında görüştü.

görüşmenin odağı:

Toplantıda kentte sürdürülen askeri faaliyetlerin mevcut durumu ele alındı ve sahadaki uygulamaların etkinliği değerlendirildi. Taraflar ayrıca kamu kurumları ile askeri birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonun çalışma süreçlerine sağladığı katkının önemine vurgu yaptı.

eşlik eden heyet:

Ziyarette Vali Eldivan'a Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Aydoğan Karasu, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

Görüşme, kent güvenliği ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerle son buldu.

VALİ ELDİVAN GARNİZON KOMUTANI YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜ