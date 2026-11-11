Uzungöl'ün kış örtüsü güneşle birlikte ortaya çıktı

uzungöl'de kış manzarası:

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, etkili kar yağışının ardından güneşin açmasıyla birlikte bembeyaz görüntüsünü ortaya koydu. Bölgedeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplanması ve göl ile dağların örtüyle birleşen görünümü fotoğraf ve videolara yansıdı.

kar sonrası doğanın dönüşümü:

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu başlayan yoğun kar yağışı, Uzungöl'ün yaz aylarındaki yeşil görünümünü geride bırakarak kışın beyaz tonlarına bürünmesine neden oldu. Karla kaplanan ormanlık alanlar ve göl çevresi, güneşin de etkisiyle seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

havadan görüntüler ve turizm etkisi:

Havadan kaydedilen görüntülerde, göl çevresi ile dağların karla bütünleşen dokusu ön plana çıktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'ün bu kış görünümü, bölgenin doğal cazibesini öne çıkarırken ziyaretçilere farklı bir deneyim vadediyor.

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNDE BULUNAN VE HER YIL BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİSTİ AĞIRLAYAN UZUNGÖL, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. YEŞİL ÇAM AĞAÇLARININ KARLA KAPLANMASIYLA ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARA, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.