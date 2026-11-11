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Boyalıca'da tezgahlar küle döndü: yangın zeytinliklere sıçramadan söndürüldü

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çıkan yangında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilen sebze ve meyve tezgahları kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boyalıca'da tezgahlar küle döndü: yangın zeytinliklere sıçramadan söndürüldü

Boyalıca'da tezgahlar küle döndü:

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesinde gece yarısı meydana gelen yangında, bir çiftçiye ait sebze ve meyve satış tezgahları alevlere teslim oldu. Yol üzerinde hem sağda hem de solda bulunan tezgahlardan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve zarar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında çalışması sayesinde yangın çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü, ancak tezgahlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve satış faaliyeti sonlandı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Şu ana kadar yangının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kasten çıkarıldığı yönünde bilgi verilirken, jandarma tahkikatı devam ediyor ve olayla ilgili net tespitler yapıldıktan sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

BURSA&#039;DA BİR ÇİFTÇİYE AİT SEBZE VE MEYVE SATIŞ TEZGAHLARI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE...

BURSA'DA BİR ÇİFTÇİYE AİT SEBZE VE MEYVE SATIŞ TEZGAHLARI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE ATEŞE VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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