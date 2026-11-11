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Kadirli'de çarpışmanın anbean kaydı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kadirli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadirli'de çarpışmanın anbean kaydı: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti?

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

görüntüler ve inceleme:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde çarpışma anına ait anlar yer alıyor.

1 kişi yaralandı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE AYNI YÖNDE SEYREDEN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU...

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE AYNI YÖNDE SEYREDEN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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