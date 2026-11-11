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Muhtarlıkta evrak tartışması kavgaya dönüştü: posta dağıtıcısı darp edildi

Bursa Osmangazi Yunuseli Mahallesi'nde evrak teslimatı tartışması kavgaya dönüştü; 22 yaşındaki posta dağıtıcısı Berat M. muhtarlıkta darp edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muhtarlıkta evrak tartışması kavgaya dönüştü: posta dağıtıcısı darp edildi

Muhtarlıkta evrak tartışması kavgaya dönüştü: posta dağıtıcısı darp edildi

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, posta dağıtım şirketinde görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak bırakmak üzere geldiği mahallenin muhtarlığında arkasından gelen bir kişiyle tartıştı.

Darp anı ve iddialar:

Taraflar arasındaki kavganın çıkış nedeni olarak, saldırganın kendi evraklarının teslim edildiği gösterildiğini ancak kendisine ulaşmadığını öne sürmesi gösterildi. Söz konusu iddia üzerine başlayan münakaşa kısa sürede büyüdü ve tartışan şahıs, posta dağıtıcısına saldırarak darp etti.

Görüntüler ve soruşturma:

Muhtarlık içindeki darp anları, mahallenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıya uğrayan Berat M., olayın ardından polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle netleştirilecek. Şu aşamada soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili tarafların ifadeleri temel alınıyor.

&quot;EVRAKLARIMI GETİRMEDİN&quot; DEDİ, MUHTARLIKTA YAKALADIĞI POSTACIYI TEKME TOKAT BÖYLE DARP ETTİ

"EVRAKLARIMI GETİRMEDİN" DEDİ, MUHTARLIKTA YAKALADIĞI POSTACIYI TEKME TOKAT BÖYLE DARP ETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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