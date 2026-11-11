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Işıklı kavşakta manevra bahçeye savurdu: otomobil çitleri aştı

Manavgat'ta D-400'de kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 YS 834 plakalı otomobil çitleri aşarak bir bahçeye girdi, kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Işıklı kavşakta manevra bahçeye savurdu: otomobil çitleri aştı

kaza anı ve yeri:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda Alanya istikametine seyir halinde olan 07 YS 834 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi Tekandız ışıklı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin tel çitlerini devirerek bahçeye girdi.

Olayda yaralanan olmadı, ancak çitlerde ve bahçe girişinde maddi hasar meydana geldi.

sürücünün ifadesi:

Sürücünün önüne fırlayan bir yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini belirttiği ve bahçe sahiplerinin masrafını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

aracın kaldırılması:

Gece bahçede kalan otomobil, sabah araç sahibi ile bahçe sahiplerinin görüşmesi sonrası olay yerinden kaldırıldı.

MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAK SİSTEMİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL...

MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAK SİSTEMİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ÇİTLERİ AŞARAK BAHÇEYE GİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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