Işıklı kavşakta manevra bahçeye savurdu: otomobil çitleri aştı

kaza anı ve yeri:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda Alanya istikametine seyir halinde olan 07 YS 834 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi Tekandız ışıklı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin tel çitlerini devirerek bahçeye girdi.

Olayda yaralanan olmadı, ancak çitlerde ve bahçe girişinde maddi hasar meydana geldi.

sürücünün ifadesi:

Sürücünün önüne fırlayan bir yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini belirttiği ve bahçe sahiplerinin masrafını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

aracın kaldırılması:

Gece bahçede kalan otomobil, sabah araç sahibi ile bahçe sahiplerinin görüşmesi sonrası olay yerinden kaldırıldı.

MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAK SİSTEMİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ÇİTLERİ AŞARAK BAHÇEYE GİRDİ