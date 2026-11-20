Çivril'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiaları

Denizli'nin Çivril ilçesinde, evlilik vaadiyle aracılar üzerinden tanıştırılan kişilere para veren aileler, toplamda 20 bin doların üzerinde zarar ettiklerini iddia ederek hukuki süreç başlattı. Mağdurlar, yaşananları Çivril Adliyesi'ne giderek suç duyurusu şeklinde yetkililere iletti.

vakaların ortak noktası ve talepler:

Aileler ortak olarak, aracılar vasıtasıyla tanıştırıldıkları kişiler yüzünden sürekli vaatlerle oyalandıklarını, söz verilen evlilik işlemlerinin tamamlanmadığını veya tarafın kaybolduğunu söyledi. Mağdurlar, sorumluların tespit edilmesini, iddia edilen dolandırıcılığın araştırılmasını ve kaybettikleri paraların geri alınmasını talep etti.

vakaya ilişkin ayrıntılar:

Yahyalı Mahallesi'nden Veli Uysal, oğlunu evlendirmek için aracılara verdiği paranın geri dönmediğini belirterek 7 bin 500 dolar kaybettiğini söyledi. Uysal, oğlunun 26 yaşında olduğunu, başlangıçta kendilerine getirilen kişinin 40-42 yaşlarında olduğunu ve süreç içinde farklı vaatlerle sürekli oyalandıklarını anlattı. Aracının en son başka bir kadın bulunacağı yönünde söz verdiğini, hatta kendisine evlilik teklifi edildiğini iddia etti.

Emirhisar Mahallesi'nden Hanife Aydın ise ağabeyi Çetin Aydın için başlatılan ilişkide yaklaşık üç ay süren telefon görüşmelerinin ardından dini nikâhın kıyıldığını, çiftin yaklaşık 70 gün birlikte kaldığını aktardı. Aydın, kadının Özbekistan'daki evraklarını alıp döneceği vaadiyle ayrıldığını, daha sonra geri dönmediğini ve dönüş bileti için ödeme yaptıklarını belirterek toplam 5 bin 500 dolar zarar ettiklerini kaydetti.

Benzer bir iddia da Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinden geldi. B.A. isimli mağdurun da aynı kişilerce 5 bin 500 dolar verdikten sonra dolandırıldığını öne sürerek Çivril Adliyesi'ne şikâyette bulunduğu bildirildi.

Mağdurlar, benzer yöntemlerle para alışverişinde bulunulurken vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yetkililerin iddiaları inceleyerek sorumluları tespit etmesi bekleniyor.

VELİ UYSAL, HANİFE AYDIN ÇETİN AYDIN